أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن أكثر من ربع السكان في ألمانيا منحدرون من أصول مهاجرة، أي أنه إما هم أو أحد والديهم على الأقل لا يحملون الجنسية الألمانية.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية في ألمانيا العام الماضي 3ر22 مليون نسمة، ما يعادل 2ر27% من إجمالي السكان، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها منذ بدء الإحصاء في عام .2005

ومقارنة بعام 2020، الذي تم فيه تسجيل 9ر21 مليون شخص من أصول مهاجرة، يمثل ذلك زيادة نسبتها 2%. وفي عام 2020، كان المنحدرون من أصول مهاجرة يشكلون 7ر26% من السكان، وفي عام 2019 كانت نسبتهم 26%.

ووفقا للإحصاءات، فإن تركيا هي بلد المنشأ لـ12% من الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية في ألمانيا تليها بولندا (10%) والاتحاد الروسي (6%)، و1% أو 308 آلاف شخص من أوكرانيا.

وجاء في بيان مكتب الإحصاء: "نظرا للتدفق الأخير للاجئين (من أوكرانيا)، فإن عدد الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة أوكرانية قد يزيد بشكل كبير في المستقبل".