أظهر تقرير اقتصادي تحسن ثقة الشركات وحالة الأعمال في أستراليا خلال آذار/مارس الماضي.

وذكر بنك "ناشيونال أستراليان بنك" في تقريره أن مؤشر حالة الأعمال ارتفع بمقدار الضعف الشهر الماضي إلى 18 نقطة مقابل 9 نقاط خلال الشهر السابق، وهو أكبر ارتفاع شهري للمؤشر منذ حزيران/يونيو .2020

كما ارتفع مؤشر ثقة الشركات خلال الشهر الماضي إلى 16 نقطة ليوصل ارتفاعه منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأشارت المؤشرات الفرعية إلى تحسن أوضاع التجارة وربحية قطاع الأعمال بشدة خلال شهر آذار/مارس الماضي. كما تحسنت حالة التوظيف في الشركات بأستراليا.

وقال آلان أوستر، كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة إن.أيه.بي جروب المصرفية الأسترالية، إن الشركات رصدت تحسنا قويا في مجال التجارة وزيادة حادة في الربحية وهو ما يشير إلى استمرار الطلب القوي مع تعافي الاقتصاد من تفشي السلالة المتحورة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا المستجد وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي.