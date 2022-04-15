كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة (الجارديان) البريطانية أن أكثر من ثلاثة أرباع البريطانيين يرغبون في أن تشرع المملكة المتحدة في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح في خطوة تتزامن مع نشر الحكومة البريطانية عن خطط أمن الطاقة التي وصفت بأنها مثيرة للجدل .

وبحسب الاستطلاع فإن 79% من المصوتين من حزب المحافظين البريطاني يؤيدون بقوة إنشاء مزارع الرياح في المملكة المتحدة مقارنة بـ83% من ناخبي حزب العمال و88% من الديمقراطيين الأحرار .

وأفاد استطلاع "الجارديان"بأن ثلثي الناخبين (من له حق التصويت في الانتخابات البريطانية) ،أعربوا عن رضاهم ببناء مزرعة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بالقرب من أماكن تواجدهم فيما أيد الوزراء بالحكومة إنشاء محطات الطاقة النووية لكنهم تجنبوا إنشاء محطات الرياح البرية الجديدة باعتبارها الوسيلة الرئيسية لحماية المملكة المتحدة من أزمات الطاقة المستقبلية .

وعلى النقيض من ذلك، أيد 46% فقط من جميع الناخبين محطات الطاقة النووية الجديدة من حيث المبدأ، بينما فضل 32% فقط محطات الطاقة الغازية.