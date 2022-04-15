قال الفنان المصري الكبير عبد العزيز مخيون، إنه انتهى من تصوير كافة مشاهده في مسلسلات " توبة"، "جزيرة غمام"، و"انحراف"، والتي يخوض بها ماراثون دراما رمضان 2022، لافتا إلى أنه يتبقى مجموعة من المشاهد ويتم الانتهاء من تصوير مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار".

وأعرب مخيون -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن أدواره في الأعمال الدرامية الأربعة التي يخوض به الماراثون الرمضاني لهذا العام خاصة مسلسل "الاختيار 3"، مشيرا إلى أن نجاحه في تقمص أدوراه الأربعة أمر أرهقه كثيرا، قائلا: "صعوبة الأمر تكمن في الاستعداد والتحضير لتلك الأدوار بشكل جيد للإلمام بجميع جوانبها في وقت واحد، خاصة لأنني أقوم بتصوير مشاهدي فيها بالتوازي من خلال التنظيم والتنسيق"، مشيرا إلى أنه يعشق تجسيد الأدوار الصعبة ويحرص على التنوع في جميع الأدوار التي يجسدها.

وأوضح أن سر نجاحه في تقمص شخصية مرشد جماعة الإخوان "محمد بديع" في مسلسل "الاختيار 3" هو الاهتمام بكافة تفاصيلها، مشيرا إلى أن التحضير لتلك الشخصية أرهقه كثيرا حيث قام بمراجعة عدد كبير جدا من لقاءاته وحواراته لمدة شهر كامل للإلمام بكافة التفاصيل الخاصة بالشخصية من خلال تعبيرات الوجه والإيماءات والحركات، فضلا عن السيناريو المتميز والاهتمام بالشكل الخارجي من خلال الماكياج حتى تكون تظهر الشخصية بتلك الصورة، مؤكدا أنه حرص على تقديم شخصية مرشد الجماعة كما هي.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي،وبطولة كل من أحمد السقا،كريم عبد العزيز،أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.