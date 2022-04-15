تعكف الحكومة الهولندية الآن على دراسة خيارات لحماية أمن الطاقة من خلال ضمان ملء مواقع تخزين الغاز قبل فصل الشتاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية والمناخ أن الخيارات تشمل تحديد مستوى أدنى للمخزون الذي ينبغي الاحتفاظ به في المنشأت ، وتعيين طرف ثالث يتولى ملء المواقع أو استخدام آلية تعرف بالعقود مقابل الفرق، ستضمن وضع سعر ثابت للشركات التي تقوم بإخفاء الوقود.

كما يجري دراسة خليط من كل الخيارات الثلاثة.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في وجود مخزونات كافية من الغاز قبل بدء موسم التدفئة للحيلولة دون تكرار أزمة الطاقة ،التي تسببت في ارتفاع الأسعار بأكثر من ثلاثة أضعاف.

كانت المفوضية الأوروبية تبنت في وقت سابق من هذا العام لائحة تقضي بإلزام الدول بضمان ملء مواقع تخزين الغاز بنسبة 80% قبل الشتاء القادم وبنسبة 90% في الأعوام التالية.

كما يساور الدول الأعضاء القلق حيال الدور الذي ربما تكون شركة جازبروم قد لعبته في أزمة الطاقة ، حيث فشلت عملاقة الغاز الروسية في ملء منشأت التخزين الخاصة بها في أوروبا.