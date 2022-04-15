أظهرت بيانات أن استهلاك وقود الطائرات في كوريا الجنوبية انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 17 عامًا في عام 2021 وسط جائحة فيروس كورونا.

وبلغ استهلاك وقود الطائرات في كوريا الجنوبية 17ر21 مليون برميل العام الماضي، وذلك بانخفاض قدره 6ر2% عن العام السابق عليه، وفقًا للبيانات الصادرة عن شركة النفط الوطنية الكورية، التي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية

وجاء هذا الانخفاض في أعقاب تراجع استهلاك وقود الطائرات بنسبة 44% على أساس سنوي في عام 2020، والذي نجم عن تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة التي فرضتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبلغ إنتاج وقود الطائرات في كوريا الجنوبية 18ر97 مليون برميل العام الماضي، بانخفاض قدره 7ر13% عن العام السابق عليه، وهو أدنى حصيلة سنوية منذ عام .2006

وتكافح شركات الطيران في كوريا الجنوبية للتعامل مع تداعيات جائحة الفيروس في العام الماضي، حيث أجبرتها الجائحة على إيقاف معظم رحلاتها الدولية.

ورغم ذلك، بدأ استهلاك وقود الطائرات في البلاد في الزيادة تدريجيا خلال النصف الثاني من العام الماضي، حيث تجاوز الاستهلاك في شهر كانون الثاني/يناير حاجز المليوني برميل للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة.

ونقلت "يونهاب" عن مراقبي الصناعة إن استهلاك وقود الطائرات في كوريا الجنوبية قد وصل إلى أدنى مستوياته، ومن المرجح أن ينتعش هذا العام بفضل تخفيف قيود فيروس كورونا.