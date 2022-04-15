ذكرت مصادر أن كويكبا تمت تسميته باسم قاعدة لنغهو الصينية للرصد الفلكي، الواقعة في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين.

وتجدر الإشارة إلى أن الكويكب المرمز بـ592710 ، تم اكتشافه في عام 2011 من قبل علماء فلك في محطة شيوييي التابعة لمرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين.

وقال تشاو هاي بين، عالم فلك في مرصد الجبل الأرجواني إن كويكب لنغهو هو كويكب حزام رئيسي بين مداري المريخ والمشتري.

وتقع قاعدة لنغهو للرصد الفلكي على جبل سايشيتنغ بمدينة لنغهو، على الحافة الشمالية الغربية لحوض تشايدام على هضبة تشينغهاي- التبت، بمتوسط ارتفاع يبلغ حوالي 4000 متر.

وبعد ثلاث سنوات من المراقبة، وجد باحثون من المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم أن جبل سايشيتنغ هو موقع مثالي لبناء مرصد فلكي.

تم إنشاء ما مجموعه تسعة مشاريع تلسكوبات فلكية بصرية في القاعدة، باستثمارات تقارب ملياري يوان (حوالي 314 مليون دولار أمريكي)، وفقا لمجمع لنغهو الصناعي.