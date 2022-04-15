اسامة ابو السعود

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي، أن مركز الراشد الرمضاني التابع لإدارة مساجد العاصمة يقوم بجهد كبير في خدمة المصلين وتوفير كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لهم بعدما من الله عز وجل علينا بعودة الحياة الطبيعية، ومثمنا ما يقوم به الفريق المشرف على المركز الرمضاني في تطوير الأداء والرقي به إلى أفضل المستويات التي تدعو لها استراتيجية وزارة الأوقاف.

وقال م.عمادي في تصريح صحافي عقب الزيارة: إن ما يثلج الصدر هو ما نراه اليوم في مركز الراشد الرمضاني الذي سابق الزمن وعاد ليواصل مسيرته الدعوية التي كان يسير عليها قبل التوقف بسبب الأوضاع الصحية ليعود كما عهدناه مركزا متميزا فيما يقدمه.

وقال عمادي إن مبدأ الشراكة مع مؤسسات مختلفة في الدولة يسهل نجاح المراكز الرمضانية، فالجهود التي تبذل في هذا الاتجاه من حيث التنظيم وتوفير عناصر الأمن والسلامة والطوارئ الطبية وتيسير حركة المرور في المناطق المحيطة بالمراكز الرمضانية تدل على تكامل الأدوار وتنسيق الجهود، كما تؤكد على تعاون العمل المؤسسي بين الجهات المختلفة في الدولة.

وبين م.عمادي أن وزارة الأوقاف استنفرت هذا العام وبعد عودة الحياة الطبيعية وانحسار الوباء بفضل الله عز وجل، وتعمل بكامل طاقاتها لتهيئة بيوت الله للعبادة بما يتناسب مع مكانتها ودورها الريادي ورسالتها السامية لذلك نرى الارتياح والرضا في وجوه المصلين بمركز الراشد وفي جميع المراكز الرمضانية وبمختلف المحافظات.