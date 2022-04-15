بيروت - بولين فاضل

لا تميل الممثلة ماغي أبوغصن إلى الإفراط في التوقعات وإطلاق عبارات من نوع أن عملها «سيكسر الأرض»، إلا أنها في الوقت عينه ومنذ إنجاز تصوير الجزء الثاني من مسلسل «للموت» انتهت الى القول بأن هذا الجزء أقوى من الأول، وهو حافل بالإثارة والأكشن والتشويق لدرجة أن كل حلقة منه تقفل على مفاجأة وصدمة وحبس أنفاس.

الحلقات الأولى تشي بذلك، لكن الآتي أعظم خاصة أن سحر التي تجسد شخصيتها ماغي أبوغصن سوف تصارع الدنيا وتنقلب عليها بعدما انقلبت الدنيا عليها، وهي كارثة متنقلة كما تصفها وتعرف حالات متناقضة ومشاعر متقلبة تجعل المشاهد يتعاطف ويشفق عليها تارة ويكرهها ويغضب منها تارة أخرى.

أما نهاية سحر، فمنصفة على حد تأكيد ماغي التي اقتنعت بما ستنتهي اليه سحر في ختام الحلقات الثلاثين.

تقول: «سحر في هذا الجزء هي أقوى وأقسى، لكنها أيضا أضعف وأرق.. هي كتلة مشاعر من الصعب وصفها».

ويجمع كل فريق عمل «للموت» على أن التصوير على مدى ستة أشهر متتالية كان مضنيا للغاية خصوصا أن الظروف المناخية من برد وثلج وحرارة متدنية كانت قاسية جدا في وقت اللباس المقرر كان صيفيا بامتياز.

وتقول ماغي: «تعبنا كثيرا، والكل عمل من قلبه وكان ممتلئا حماسة أمام نص نادين جابر المتماسك والمشوق وكاميرا المبدع فيليب أسمر وفريق كبير من الممثلين المحترفين والمهنيين.

كنا أمام مسؤولية كبرى، لذا قدمنا أقصى ما في وسعنا والباقي على الله والجمهور».

وماغي أبوغصن التي تتقاسم البطولة في «للموت» مع الممثلة الجميلة والمميزة دانييلا رحمة تؤكد أنها لا تخشى تفوق الأخيرة عليها في الجمال، وبالتالي فإن هذا الأمر ليس في حساباتها لأن العمل يقوم على الشراكة والبطولة الجماعية، وهي تحب البطلة التي تقف أمامها «وبتحبها تطلع قمر»، فإن نجحت وتألقت هذه البطلة نجحت هي والعكس صحيح.

وتضيف: «كلي ملء الثقة بنفسي، وتركيزي الأكبر هو على الأداء لكنني أهتم أيضا بشكلي وسعيدة به وأحب نفسي والكراكترات التي أصنعها، وإذا كانت ثقتي ستهتز جراء الممثلة التي تقف قبالتي، الأفضل أن أجلس في البيت.

قناعتي أن التمثيل شيء عظيم ينبع من الداخل ويجعلنا نشعر بأننا وحوش أمام الكاميرا، وإذا لم يكن الواقع كذلك (بلا التمثيل أحسن).

وماغي أبوغصن التي لا يكف البعض عن القول إنها تستغل واقع أنها زوجة المنتج الناجح جمال سنان لتفوز بالأدوار والأعمال الجميلة، ترد بأنها ليست محظوظة وإنما أكثر من محظوظة لكونها وزوجها يكملان أحدهما الآخر، فهي تملك الموهبة وهو داعم لها وهو يملك الإصرار في عمله وهي داعمة له. وتضيف: «في موقع التصوير لست زوجة المنتج، وإنما هناك منتج وممثلة وما عدا ذلك لا يمكن لأي عمل أن ينجح».