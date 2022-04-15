كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عن تخطي أرقام المسافرين عبر مطارات الدولة حاجز الـ20 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 20.381 مليون مسافر، مقارنة بـ 8.660 مليون مسافر المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2021، محققة بذلك بنسبة ارتفاع بلغت 135%.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن الأرقام المسجلة تثبت أن قطاع الطيران في الإمارات نجح في تجاوز تحديات أزمة كوفيد- 19 واستئناف مرحلة نمو متصاعدة تعكس حجم الثقة والمكانة العالمية التي يتمتع بها.

وأشار السويدي إلى الدور الذي لعبه إكسبو 2020 دبي في تنشيط حركة المسافرين من وإلى الدولة خلال الفترة الماضية والتي اقتربت جدا من الأرقام والمعدلات المسجلة في عام 2019، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".



وقال إن قطاع الطيران الإماراتي يمثل أحد أبرز دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته الوازنة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مضيفا أن هذا القطاع يشكل اليوم عصباً رئيساً في استراتيجية الدولة لاقتصاد ما بعد النفط مدعوماً بكثير من الإنجازات الفعلية على الأرض ودوره البارز في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.