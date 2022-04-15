توفر الشركات الاستشارية خدماتها المتمثلة في تقديم الاستشارات من قبل الخبراء مقابل رسوم محددة، ويمكن أن تقدم هذه الشركات استشارات في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الإدارة، والهندسة، والاستشارات القانونية.

ومن أجل ضمان تحقيق أقصى استفادة من شركة الاستشارات، من المهم أولاً اختيار شركة استشارات مناسبة.



4 طرق للاستعانة بشركة استشارات مناسبة

1- تجنب الاعتماد على فريق المشتريات إذا أمكن



- تكمن المشكلة الأساسية في أن فرق المشتريات نادراً ما تمتلك المهارات أو الخبرات لفهم الجوانب الغامضة في المشروعات الاستشارية، فهم عادة ما يبحثون عن الشركات الاستشارية التي تقدم خدماتها بأقل سعر، ويقيمون جودتها بناءً على مسائل بيروقراطية، ويؤدي ذلك إلى اختيار شركات استشارية تقدم خدمات بأقل الأسعار، لكن بجودة منخفضة.



2- الفصل بين تحديد المشكلة وتصميم الحل والتنفيذ

- تمر معظم المشروعات بثلاث مراحل؛ هي تحديد المشكلة أو الفرصة ومدى أهميتها، وتصميم الحل المناسب، وتنفيذ هذا الحل.

- ليس من الضروري أن تقوم الشركة الاستشارية بتنفيذ كل هذه المراحل، بل من المهم أن يتم فصل هذه المراحل، من أجل تجنب حدوث تضارب مصالح.

- فهم ما يمكن أن تقدمه شركات الاستشارات المختلفة في كل مرحلة، يمكن أن يساعد رائد الأعمال على تحديد المجال الذي تحتاج شركته فيه إلى المساعدة.

- من المهم أن يكون رائد الأعمال واضحاً أيضاً في بداية كل مرحلة بشأن ما يريد تحقيقه من نتائج، وتتجاوز معظم المشروعات الاستشارية الوقت المحدد لأن العملاء عادة ما يغيرون متطلباتهم بشكل متواصل، لذلك من المهم إجراء حوار عميق حول المشروع، من أجل تحديد أهداف واضحة.



3- تنظيم الأمور

- بعد تحديد النتائج المرجو تحقيقها، وتحديد الميزانية بشكل عام، تأتي الخطوة الثالثة والمتمثلة في الحصول على عرض مناسب.

- تمر المشروعات الكبيرة عادة بمرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى طلب المعلومات (طلب الأفكار)، بينما تتمثل المرحلة الثانية في طلب العرض (يشمل ذلك طلب خطط واضحة ومحددة التكلفة).

- من المهم في هذه المرحلة أن يكون رائد الأعمال منفتحاً على الأفكار المبتكرة، وأن يختار بناءً على مهارة وخبرة الاستشاريين الأفراد وليس بناءً على سمعة الشركة.



4- التعامل مع الشركات الاستشارية الصغيرة

- يترك عدد كبير من كبار الاستشاريين العمل في الشركات الكبرى لتأسيس شركاتهم، مما يجعل الشركات الاستشارية الصغيرة التي أسسها مثل أولئك الاستشاريين فرصة جيدة لتقديم استشارات قيمة، وفي نفس الوقت بأسعار أقل بكثير من الشركات الكبيرة، فمثل هذه الشركات سترغب في إرضاء العملاء، وسيكون هدفها في الأساس تقديم أفضل عمل لديها حتى تبني قاعدة عملاء.