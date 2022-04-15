أظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الجمعة أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثامنة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في مارس الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 156 عقارا في مارس الماضي ليحلوا في المرتبة الثامنة في حين تصدر الايرانيون القائمة بشراء 784 عقارا وجاء العراقيون ثانيا بشراء 741 ثم الروس 547 والألمان 244 والكازاخستانيون 241 والأفغان 214 والأوكرانيون 168 عقارا.

وأضافت أن العدد الاجمالي لمبيعات العقارات الأجانب في تركيا خلال مارس الماضي بلغ 5567 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 31 في المئة مقارنة بذات الشهر في 2021 .

وذكرت البيانات ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في مارس الماضي اذ بلغ عدد العقارات المباعة 2245 عقارا تلتها أنطاليا بعدد 434 عقارا ثم العاصمة أنقرة بعدد 347 عقارا.

وبينت ان المبيعات سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 1ر45 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ليصل العدد الأجمالي إلى 14344 عقارا.