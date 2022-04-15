حذرت موسكو الجمعة من أنها ستكثف الهجمات الصاروخية على كييف ردا على ما قالت إنها طلعات جوية أوكرانية عابرة لحدودها، في اليوم التالي لغرق بارجتها "موسكفا" في البحر الأسود.



واستهدف قصف روسي ليلا مصنعا في منطقة كييف لتصنيع صواريخ "نبتون" التي قال الجيش الأوكراني إنه استخدمها لضرب الطراد الروسي موسكفا الذي وصفته موسكو بانه اهم قطعها العسكرية في البحر الاسود، كما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس كانوا في المكان.



وبحسب مراسلي وكالة فرانس برس، تعرض جزء من المصنع ومبنى إداري مجاور له في بلدة فيشنيفي، على مسافة حوالى 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الأوكرانية، لأضرار جسيمة. كما تحطمت نوافذ حوالى 50 سيارة كانت متوقفة في موقف سيارات قريب.



وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق أنها استخدمت صواريخ بعيدة المدى من طراز كاليبر لضرب المصنع الذي تقول شركة تصنيع الأسلحة الحكومية الأوكرانية أوكروبورونبروم إنه ينتج صواريخ "نبتون".



وقال أندريه سيزوف (47 عاما) وهو صاحب ورشة خشب قريبة لوكالة فرانس برس "نُفذت خمس ضربات. كان هناك موظف في المكتب ألقاه الانفجار بعيدا".



وأضاف أنه يعتقد أن روسيا تنتقم للسفينة الحربية "موسكفا" التي قال حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا ماكسيم مارشنكو إنها أصيبت بصواريخ "نبتون" الأوكرانية.



من جانب آخر، حذرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستكون له عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبي.



وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان إن هاتين الدولتين "يجب أن تدركا عواقب مثل هذه الخطوة على علاقاتنا الثنائية وعلى البنية الأمنية الأوروبية ككل".



وأضافت أن "الانضمام إلى الناتو لا يمكن أن يعزز أمنهما القومي، وبحكم الأمر الواقع ستكونان (فنلندا والسويد) الخط الأول للحلف الأطلسي".



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "عدد الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ونطاقها سيزداد ردا على أي هجمات "إرهابية" أو تخريب يرتكبها النظام القومي الكييفي على الأراضي الروسية".



وأضافت "نتيجة القصف على مصنع فيزار في زوليانسكي، دمّرت ورش إنتاج وإصلاح أنظمة صواريخ مضادة للطائرات البعيدة والمتوسطة المدى وكذلك أنظمة صواريخ مضادة للسفن".



وفي سياق تشديد الخناق على وسائل الإعلام المستقلة، حجبت الهيئة الناظمة الروسية لوسائل الإعلام الجمعة موقع "ذي موسكو تايمز" الناطق بالروسية بسبب تغطيته الأحداث في أوكرانيا، وكذلك حظرت الموقع الإلكتروني لإذاعة "أر إف إي" الفرنسية التي تبث الأخبار ب15 لغة من بينها الروسية.



وقالت كييف في تقرير أصدرته الرئاسة إن شخصين قتلا فيما أصيب اثنان آخران في منطقة لوغانسك في شرق البلاد بينما قتل ثلاثة آخرون وأصيب سبعة في منطقة دونيتسك المجاورة.



وأوضحت الرئاسة الاوكرانية أن "القتال مستمر على طول خط المواجهة" في دونيتسك.



وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه في وقت متقدم ليل الخميس الجمعة "دونباس هي الهدف الرئيسي لروسيا ، منطقة دونباس هي التي تريد روسيا تدميرها. إن لوغانسك ودونيتسك هما المنطقتان اللتان تدمرهما القوات الروسية حتى لا يبقى فيهما إلا الحجارة وتفرغا من سكانهما".



أما مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية فقد أصبحت مدمّرة بعد 50 يوما على ما تطلق عليها موسكو "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا.



من جهتها، أكدت لجنة التحقيق الروسية أن مروحيتين أوكرانيتين "مزودتين أسلحة ثقيلة" دخلتا روسيا وشنتا "ست غارات على الأقل على مبان سكنية في قرية كليموفو" في منطقة بريانسك. وأضافت أن "سبعة اشخاص بينهم طفل أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة".



هذا وأعلن الجيش الأوكراني الجمعة أن عملية تبادل جديدة لأسرى الحرب الروس والأوكرانيين جرت الخميس في منطقة خيرسون التي تخضع جزئيا للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا.



وقالت القيادة الجنوبية للجيش على صفحتها في فيسبوك "بعد مفاوضات سادها التوتر تمكنا من التوصل إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى في منطقة قرية بوساد-بوكروفسكي"، موضحا أن العملية شملت "أربعة أسرى لدى الجيش الروسي مقابل خمسة من أسرانا".



على صعيد آخر، أظهرت أرقام الأمم المتحدة ان أكثر من خمسة ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.



وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 4,796,245 مليون أوكراني فروا عبر الحدود فيما تفيد المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بأن قرابة 215 ألفا من مواطني دول ثالثة فروا أيضا إلى البلدان المجاورة.