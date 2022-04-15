عبدالعزيز الفضلي



فوجئ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف خلال حضوره مباراة الوزراء والنواب بتقدم أحد تلاميذ المرحلة الابتدائية نحوه ومطالبته للوزير بالعودة لنظام «التعلم عن بعد».



وشهدت «الأنباء» الحديث الذي دار بين الوزير والتلميذ الذي بدأ بالسؤال: السلام عليكم.. انت وزير التربية؟



الوزير: هلا فيك وليدي، أي نعم أنا وزير التربية.



التلميذ: ممكن طلب.



الوزير: تفضل.



التلميذ: ماله داعي مجموعتين «أ» و«ب» خلها «أونلاين» أحسن.



الوزير مستغربا ومبتسما: انت أي صف؟!



التلميذ: في الصف الخامس ابتدائي.



الوزير: لا يا وليدي إن شاء الله ما نحتاج «أونلاين» شد حيلك التعليم الحضوري أفضل لكم.



التلميذ: زين ممكن أصور معاك «سيلفي»؟



الوزير: حاضر تفضل.