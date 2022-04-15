عبدالله الراكان



واصلت ادارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة استقبال المرشحين المتقدمين لعضوية المجلس البلدي 2022، لليوم الثاني والذي شهد تسجيل 3 مرشحين في 3 دوائر انتخابية حيث ترشح اسحاق أحمد الكندري في "السادسة" و عبدالله عويد سلطان الهذال العنزي في"الثامنة" و ناصر حماد محمد الكفيف في "التاسعة" ليصبح اجمالي المرشحين حتى هذه اللحظة 16 مرشحا من بينهم امرأة.



وقد عبر المرشحون عن تطلعاتهم وبرامجهم الانتخابية حيث اكد مرشح الدائرة الثامنة "الصليبخات" عبدالله عويد الهذال ان ترشحه يأتي من منطلق المسئولية تجاة الوطن والمواطن.



وقال الهذال ان للمجلس البلدي دورا مهما في رسم السياسات العامة للبلدية ومتابعة المشروعات المتعلقة بمهام ونشاط البلدية العمراني والصحي والبيئي، مضيفا: "إذا قدر الله وكتب لي النجاح فإني أحمل هموم وآمال وتطلعات كثيرة، ومن خلال بالتعاون مع الزملاء سنواصل الدفع بعجلة التنمية المتزامنة مع رؤية الكويت 2035 في ظل وجود تفاؤل كبير للعمل المثمر والبناء.



واشاد الهذال بجهود رئيس واعضاء المجلس البلدي الحالي وكذلك جميع العاملين بالامانة العامة في المجلس البلدي ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ولكافة العاملين في الجهازين على ماقدموه خلال اربع سنوات من عمر المجلس.



واعرب الهذال عن امنياته في حالة الفوز بالعضوية بتحقيق بالتعاون المثمر لمزيد من النجاح لأن الكويت وشعبها ومن يعيش عليها يستاهلون منا الكثير.