بيروت - أحمد منصور



اعتبر اللواء أشرف ريفي أن إقامة «القوات اللبنانية إفطارا في شهر رمضان المبارك في طرابلس، فهذا هو الأمر الطبيعي، فالجميع لطرابلس وطرابلس للجميع. فكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سنحيي مناسباتنا الدينية والوطنية معا، ويدا بيد من أجل لبنان»، وتابع خلال مأدبة الإفطار: «تاريخنا يتكلم عنا لقد آمنا بنهائية لبنان وعروبته وحضوره الفاعل في المجتمع الدولي، وأرادوه ولاية بائسة تستعملها إيران في مشروعها الظلامي. آمنا بلبنان الحريات وثقافة الحياة والانفتاح والتعدد والنموذج الحضاري الجاذب، أما ثقافتهم ففي خدمة الموت والاغتيال والترهيب والاستكبار، وآخر فذلكاتهم التوجه الى الشرق، أي الى أنظمة الاستبداد والى نموذج الاقتصاد الموجه الذي فشل، والى تقييد حرية الإنسان.



سنقولها صراحة بصوت البطريرك الكبير نصرالله بطرس صفير الذي: نحن قوم نعشق الحرية ومن دون حرية لا يمكننا أن نعيش».



وتابع: «آمنا بلبنان العيش الواحد الصادق بين جميع أبنائه، أما هم فخرجوا علينا بتحالف الأقليات برعاية الولي الفقيه. بئس حماية مزعومة يدعيها الولي الفقيه. إنه يحتمي بالأقليات ولا يحميها. آمنا بعروبة لبنان. عروبة حضارية بروابط أخوية تعزز كرامة الوطن وسيادته واقتصاده، وها هي روابط العروبة تستقبل مئات آلاف اللبنانيين معززين مكرمين في أوطانهم الثانية. أما هم فعقدتهم العروبة، وقبلتهم طهران التي تسعى لتفكيك وتدمير العالم العربي».



وقال: «إن حضور القوات اللبنانية في طرابلس، هو دليل على النهاية الفعلية للحرب الأهلية. هكذا ننظر إلى هذا الحضور، الذي تكرس بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الاستقلال. سنمنع بعد اليوم أي محاولة للعودة الى الماضي، وسنواجه حفاري القبور، الذين يعملون في خدمة حلف الممانعة، للقول للبنانيين إن عيشهم المشترك مستحيل، وأن قدرهم أن يقتتلوا، كي يمسك قرارهم نظام سوري من هنا، أو نظام ملالي من هناك».



واعتبر ريفي أن «العودة إلى ما قبل العام 2005 هي مؤامرة تهدف لنسف هذا الالتقاء العريض بين اللبنانيين. سنمنع هذه المؤامرة، كي يعيش اللبنانيون مع بعضهم بسلام، كما يستحقون»، ووجه نداء لجميع من شاركوا في تحرير لبنان من النظام السوري، ومن يواجهون اليوم وصاية إيران وهم ينتمون لجميع المناطق والطوائف، أن يتحدوا لأن لبنان أكبر وأغلى من أن نسمح بتذويبه في مشاريع الهيمنة على قراره وسيادته. نعم المطلوب اليوم الوحدة لتحقيق هذا الهدف الكبير. المطلوب تجاوز الحساسيات المفتعلة والحسابات الصغيرة.

المطلوب طي صفحات كثيرة ومنها مؤلم، وتحمل المسؤوليات الجسيمة، لأن ما ينتظرنا خطير.



وتابع: «أخاطب بالمباشر أهلي في طرابلس والشمال وبيروت وصيدا والإقليم والبقاع والجنوب، أهلي، اللبنانيون السنة وأقول لهم: رهان لبنان عليكم، ورهان أعداء لبنان أيضا».



واختتم: «هدفنا تطبيق القرارين الدوليين 1559 و1701 وترسيم الحدود مع سورية. صوتكم في 15 مايو صوتنا، كي نحمل الأمانة ونتحمل المسؤولية».