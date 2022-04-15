حذر مسؤولون سوريون من أن القطاع الزراعي السوري يحتضر وبحاجة للإنقاذ، وذلك لعدة أسباب أبرزها العوامل الجوية وارتفاع تكاليف الزراعة التي أخرجت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من الموسم.



وعزا رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم السبب الرئيسي الذي أدى لارتفاع أسعار الخضار، هو ارتفاع مستلزمات الإنتاج كون هذا ليس موسم بعض الخضار فتكون عبارة عن زراعة مغطاة أو نصف مغطاة، وتكاليفها مرتفعة من الأسمدة غير المتوافرة، والمبيدات وغيرها، بالإضافة للحلقة الوسيطة (التجار) التي تأخذ الربح الأكبر، علما أن الصقيع أثّر لكن ليس بالأثر بالكبير.



وأكد في تصريح لإذاعة ميلودي اف ام المحلية، إن تكلفة الإنتاج الزراعي ارتفعت بنسبة 60 - 70% عن العام الماضي، متوقعا أن الأسعار ستنخفض، تزامنا مع زيادة الإنتاج، وأكد انه ضد استيراد أي خضار في هذا التوقيت خصوصا عندما تبدأ تباشير الموسم.



وتوقع ان يبلغ إنتاج لهذا الموسم مليونا و100 ألف طن «إنتاج» وليس «تسويق» وهو أفضل من العام الماضي، ونأمل أن تصل الكمية المسوقة من القمح لضعف ما كانت عليه العام الماضي، حيث كانت 400 ألف طن تقريبا «مسوق».



لكن الخبير التنموي والمستشار لدى «اتحاد غرف الزراعة السورية» أكرم العفيف كان أكثر تشاؤما من إبراهيم، حيث أكد أن «أكثر من 90% من مساحة زراعة المحاصيل الموسمية في سورية خرجت عن الاستثمار».



وقال العفيف لإذاعة (ميلودي إف إم) ذاتها إن «المحاصيل الموسمية لهذه السنة تأخرت سنة بكاملها بسبب الظروف الجوية بشكل عام، والسبب الأهم هو إقلاع مزارعي الفول والبازيلاء وخروج 90% من حجم المساحة الداخلة في زراعة هذه المحاصيل والتوجه نحو زراعة القمح بسبب الخسائر التي تعرض لها الفلاح السنة الماضية».



وأضاف ان «محصولي البازيلاء والفول تعرضا للضرر بسبب الصقيع، وذلك في أثناء مرحلة الإزهار وبداية (القرن) ما أدى إلى تضاؤل كمية الإنتاج». مبينا أن «الفلاح ما يزال يملك من محصول العام الماضي من الفول والذي ذهب جزء منه للأعلاف لعدم تسويقه».



وأوضح العفيف أن «الفلاح غير قادر على تمويل العملية الزراعية، لذلك توجه نحو زراعة القمح،، مشيرا إلى أن «كلفة زراعة الدونم كانت 10 آلاف ليرة، أما اليوم فوصلت إلى 700 ألف، والمزارع بحاجة لزراعة 40 دونما والتي تحتاج لتمويل يبلغ 28 مليون ليرة، كي يعيش خلال السنة هو وأسرته.



وأضاف أن «مؤسسات التدخل الإيجابي فهمت دورها بتأمين السكر والرز والشاي والزيت»، متسائلا: «أليست البطاطا وهذه المحاصيل أمن غذائي أيضا؟».



والشهر الماضي ضربت موجة الصقيع عدة محاصيل زراعية في منطقة الغاب بريف حماة، والساحل السوري، وأبرزها الشوندر السكري والبطاطا والفول والبازيلاء، إضافة إلى الزراعات المحمية والأشجار المثمرة.



وكانت موجة صقيع أخرى قد شهدتها منطقة الغاب بالشهر الأول من العام الحالي، أتلفت مساحة واسعة من الأراضي المزروعة بالشوندر السكري.