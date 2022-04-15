أعربت ‏وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فجر اليوم الجمعة والذي أسفر عن إصابة واعتقال المئات من الأبرياء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات تعتبر تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقرارات الدولية ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة.



ودعت المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق والأماكن المقدسة ولجم الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي.