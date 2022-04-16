أسامة دياب

ودّعت السفيرة الأميركية لدى البلاد آلينا رومانوسكي الكويت، أميراً وشعباً، وذلك بمناسبة نهاية مهمتها وانتقالها إلى العراق حيث ستمثّل بلدها هناك.



وفي تسجيل مصوّر نشرته على حسابهاالشخصي على "تويتر"، قالت رومانوسكي: "قبل أن أنهي فترتي كسفيرة للولايات المتحدة في الكويت، أودّ أن أعرب عن مدى امتناني لكل ما أنجزناه في العامين الماضيين".



أضافت: "وصلت البلاد في يناير 2020، أي قبل أسابيع قليلة من بدء وباء كورونا، ولمست كل الترحيب والود من الجانب الكويتي، وعلى الرغم من الأزمة الصحية، وجدت العديد من الطرق للتعرّف على الكثير منكم، وأنا فخورة جداً بالعمل الذي أنجزناه معاً خلال فترتي هنا".

وتابعت: "لقد احتفلنا بالذكرى الـ 30 لتحرير الكويت، والذكرى الـ 60 للعلاقات الديبلوماسية بين بلدينا، كما نواصل جهودنا لتعزيز أهدافنا المشتركة في الأمن الغذائي والصحي والأمن الإقليمي والثقافة والتعليم، كما وقفنا معاً لإجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان، في واحدة من أكثر المهام العسكرية والديبلوماسية والإنسانية تعقيداً في تاريخ الولايات المتحدة، وفعلنا ذلك معاً خلال أزمة صحية غير مسبوقة".



وأوضحت رومانوسكي: "أود أن أتقدّم بخالص الشكر لصاحب السمو أمير البلاد وللشعب الكويتي على حسن الضيافة ومتانة شراكتنا الثنائية"، معتبرة أن "تلك العلاقة الدائمة بين الولايات المتحدة تزداد قوة فقط عندما نعمل معاً".



وختمت السفيرة الأميركية كلمتها بالقول: "تشرّفت بالعمل لتمثيل بلادي بصفتي السفيرة الثامنة عشرة للولايات المتحدة في الكويت، وأنا متحمّسة لبدء عملي الجديد كسفيرة للولايات المتحدة في العراق، لكن ستصحبني العديد من الذكريات الجميلة من وقتي هنا. سأفتقد أشياء كثيرة في الكويت، لا سيما الديوانيات وثقافة الطعام اللذيذ والعديد من الأصدقاء الذين تعرّفت عليهم أثناء وجودي هنا. لذلك، شكراً جزيلاً يا كويت، وفي أمان الله".