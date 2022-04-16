هادي العنزي

اختتمت مساء أمس الخميس منافسات الدور الـ 16 في دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم بتأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي ضمن منافسات اليوم الحادي عشر للدورة التي تقام على ملعب الشحومي في منطقة سلوى، برعاية نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ويتم نقل مبارياتها على الهواء مباشرة عبر تلفزيون سكوب، ومنصة NXT الالكترونية، وبتعليق المتألق بدر الشداد.



وقد حجز فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة مقعده أولا إلى الدور ربع النهائي بعد تفوقه على فريق "فيغور" 3-0 في أولى المباريات، وتبعه فريق "شحومي الجهراء" بعد فوزه على خصمه "عيادة 32" بهدف دون رد، كما تأهل "الأبرز" بعدما دك شباك نظيره "الأولمبي" برباعية مقابل هدف واحد لخصمه، وفاز "قريتنا" بصعوبة على فريق "ليستر" 1-0، وفي آخر مواجهات اليوم الـ 11 تأهل فريق ديوانية الرحاب بعدما تغلب على فريق "العاشرة" 4-2.



وتختتم دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم في الـ 9 مساء غد السبت بإقامة المباراة النهائية على المركزين الأول والثاني، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على أن تختتم مواجهات دور ربع النهائي ونصف النهائي في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة.

الكندري: طبقنا قانون اللعبة واللاعبون متعاونون

من جهته، أكد الحكم عبدالرحمن الكندري، الذي يشرف على إدارة المباريات، أن دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم شهدت التزاما كبيرا من قبل لاعبي الفرق المشاركة بكافة القوانين المنظمة للعبة، وقال: " جميع اللاعبين على دراية عالية بقوانين اللعبة، ولم نشهد احتجاجات أو اعتراضات على القرارات المتخذة، ونتمنى كل التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

العازمي: نشكر الشحومي على حسن التنظيم والرعاية

من جانبه، شكر عبدالعزيز العازمي لاعب فريق "الأولمبي" نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي على رعايته للدورة الرمضانية الرابعة لكرة القدم. وقال:" جاءت المنافسات عالية وتنافسية بدرجة كبيرة، والتنظيم متميز، بتعاون اللجنة المنظمة لدورة الشحومي الرابعة مشكورة، ونأمل مزيدا من التطور في الأعوام المقبلة".

نقي: المنافسة قوية والتنظيم رائع

إلى ذلك، أشاد قائد فريق "مسباحي" خالد نقي بدورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم. وقال:" الدورة شهدت منافسات متقدمة، وامتازت بحسن التنظيم ودقة المواعيد، ويسعى فريق "مسباحي" للمنافسة على أحد المراكز المتقدمة، رغم قوة المنافسة بوجود العديد من اللاعبين المتميزين في دورة الشحومي الرمضانية، والتي تعد من الأفضل في شهر رمضان المبارك لهذا العام".



وتقام دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وبمشاركة ثمانية لاعبين في كل فريق، ولمدة 20 دقيقة موزعة على شوطين، وتحظى برعاية أرينا مول، وجريدة" الأنباء"، ونادي القرين، وجمعية سلوى التعاونية، وشركة بارفي، وشركة سبيرو.