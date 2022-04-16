أعلنت الصين فرض قيود صحيّة لمدة أربعة أيام في مدينة شيآن (شمال) اعتبارا من 16 ابريل الجاري، في وقت أدت سياسة البلاد المتشددة لاحتواء كوفيد إلى صدام في شنغهاي بين سكان والشرطة.

وبعد نجاحها قبل عامين في السيطرة إلى حد كبير على انتشار كوفيد على أراضيها، تشهد الصين منذ الشهر الماضي أسوأ تفش للوباء، حيث تم حجر عشرات ملايين الصينيين لا سيما في شمال شرق البلاد مهد صناعة السيارات، وكذلك في العاصمة الاقتصادية شنغهاي.



وأعلنت مدينة شيآن بشكل غير متوقع الجمعة قيودا وصدرت توجيهات لسكانها البالغ عددهم 13 مليونا بالتزام مسنازلهم والحد من تحركاتهم. رغم ذلك، قال مجلس بلدية المدينة إنه يمكن للشركات مواصلة نشاطها لكنها يجب أن تعطي الأولوية للعمل عن بعد.



وسيتم أيضا إغلاق الأماكن العامة مؤقتا ولن تتمكن المطاعم من استقبال الزبائن، وسيقتصر نشاطها على التوصيل.



تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه العاصمة الاقتصادية شنغهاي الواقعة على بعد 1400 كيلومتر، أسوأ تفش للوباء منذ بداية الجائحة.



وتم حجر كل السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة منذ مطلع أبريل الجاري، إذ واجهوا صعوبات في الحصول على الطعام.



وتصدى عدد من سكان شنغهاي للشرطة التي قدمت لإجبارهم على التخلي عن شققهم لاستخدامها لعزل مصابين بفيروس كورونا كما ظهر في عدد من تسجيلات الفيديو، فيما يشكل مؤشرا إلى الاستياء المتزايد من سياسة البلاد المتشددة حيال الوباء.



وتعزل السلطات الأشخاص الذين تثبت إصابتهم حتى الذين لا تظهر عليهم أعراض، عبر وضعهم في مراكز للحجر الصحي. لكن مع تسجيل أكثر من عشرين ألف إصابة يوميا في الأيام الأخيرة، تواجه السلطات صعوبة في مواكبة وتيرة انتشار الفيروس.



وهي تسعى حاليا إلى تأمين عشرات الآلاف من الأسرة لإيواء مرضى كورونا.



وظهر في تسجيلات مصورة نشرت مساء الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية سكان خارج مجمع سكني يصرخون على رجال الشرطة وهم يحاولون ببزاتهم الواقية التقدم وسط الحشد.



ويظهر في التسجيل رجال شرطة يعتقلون عددا من المحتجين بينما يتهم سكان السلطات ب"ضرب الناس".



وأثارت اللقطات استياء شديدا. حتى ان مجموعة تشانغجيانغ المطور العقاري للمجمع السكني أصدرت بيانًا حول الحادث. وقالت الشركة في بيان إن "الوضع هادئ الآن" بعد أن "عرقل بعض المستأجرين بناء" سياج للحجر الصحي.



وأضافت أن السلطات أمرت 39 أسرة بإخلاء شققها "من أجل تلبية احتياجات الوقاية من كوفيد".



وفي تسجيل فيديو تم بثه مباشرة على شبكة "ويتشات" للتواصل الاجتماعي واطلعت عليه وكالة فرانس برس، تقول سيدة وهي تبكي إن "مجموعة تشانجيانغ تريد جعل مجمعنا السكني مكانا للحجر الصحي ووضع الأشخاص المصابين بكورونا فيه".



وتقول الشركة المستثمرة إنها عرضت تعويضات على السكان وأعادت إسكانهم في جناح آخر في المنطقة نفسها.



وحذف المراقبون عددا كبيرا من مقاطع الفيديو المتصلة بالحادث على الإنترنت.



ويبدو أن سكان شنغهاي يشعرون باستياء متزايد من الصعوبات في الحصول على الطعام، والعزل القسري للمصابين في مراكز الحجر الصحي التي تفتقد إلى وسائل الراحة والنظافة.



كما تسبب نشر مقاطع فيديو على الإنترنت لحيوانات أليفة تضرب حتى الموت في غضب شديد.