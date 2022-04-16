مبارك الخالدي

تقدم العربي الى المركز الثالث لبطولة دوري stc الممتاز بعد فوزة على الشباب 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ستاد نادي الكويت في ختام الجولة السادسة عشرة.



وبهذا الفوز ارتقى الأخضر الى المركز الثالث برصيد 29 نقطة فيما ظل رصيد الخاسر عند 12 نقطة، وقد سجل للعربي محمد الصولة من ركلة جزاء (54) و(85) وابيلاي مبينجيو (60) و(80) فيما سجل للشباب احمد بو مريوم (63).



وجاء الشوط الأول أقل من المتوسط من ناحية المستوى الفني اذ استحوذ العربي على الكرة لكن دون فاعلية أو خطورة حقيقية على المرمى وفشل في استثمار العدد الكبير من الركلات الركنية التي اتيحت له كاحد الحلول فيما اعتمد الشباب على التكتل الدفاعي وتواجد المهاجم علاء الدالي وحيدا في المقدمة ورغم ذلك كاد يضع فريقه في المقدمة من انفراد صريح بالحارس سلمان عبدالغفور لكنه سدد الكرة برعونة خارج المرمى (13) ورد العربي بتسديدة لسلمان العوضي من خارج المنطقة ابعدها الحارس احمد دشتي (35).



وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللقاء وشكل بدلاء العربي الفارق اذ تقدم الأخضر بالتسجيل من ركلة جزاء نفذها محمد الصولة بنجاح على يمين الحارس (54) واضاف البديل ابيلاي الهدف الثاني بعد ان ارتقى للكرة الثابتة التي نفذها علي خلف ليضع الكرة بالرأس في الشباك الخالية (60) وقلص احمد بو مريوم الفارق بتلقيه كرة ذكية لزيد زكريا خلف الدفاع سددها في شباك الحارس عبدالغفور (63) ومن تمريرة طولية لعبدالرحمن الشرهان انفرد ابيلاي بالحارس دشتي وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (80) وعاد الصولة ليسجل الهدف الرابع مستثمرا المساحات الخالية لينفرد من تمريرة سيف الحشان ويسدد بقوة في الشباك (85) لتنتهي المباراة بفوز عرباوي كبير.