ناصر العنزي

عاد القادسية إلى سكة الانتصارات بعدما حقق فوزا مريحا على الفحيحيل بهدفين نظيفين سجلهما راشد الدوسري وعيد الرشيدي.



وبتلك النتيجة رفع الأصفر رصيده إلى "29" نقطة في المركر الرابع في حين بقي الخاسر على "12" نقطة في المركز الثامن ومازال مهددا بالهبوط للدرجة الأولى بعدما تساوى بالنقاط مع الشباب واليرموك فيما يأتي التضامن في المركز الاخير ب "10" نقاط.

وستشهد الجولتان الاخيرتان صراعا كبيرا بينهما للنجاة من الهبوط .



وتمكن الأصفر من استغلال فرصة للخروج فائزا عكس خصمه الذي لم يتعامل جيدا مع فرصه وقد أجرى مدرب القادسية ناصر الشطي عدة تغييرات في صفوفه حيث أشرك في خط الدفاع راشد الدوسري ويوسف الحقان وضاري سعيد وخالد صباح في حين زج في المقدمة بالقائد بدر المطوع وعيد الرشيدي.



وتعامل لاعبو الأصفر جيدا مع احداث المباراة وحققوا فوزا معنويا للتقدم نحو المراكز الثلاثة الأولى.



وقد أدار المباراة الحكم عبدالله جمالي وجاءت قراراته سليمة.