اسامة ابو السعود

استنكرت نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات الاجرام الصهيوني الممنهج ضد اخواننا الفلسطينيين وانتهاك المسجد الاقصى المبارك وسط صمت دولي مريب.

واعتبر نائب رئيس النقابة طارق الفارس في تصريح صحافي ان العالم الذي يتشدق بالحرية في العقيدة والدين وعدم التمييز بين البشر ، مازال يدعم هذا الكيان المجرم ولا يحرك ساكنا رغم ضربه عرض الحائط بجميع قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن وغيرها ، وهو ما يؤكد ان الدول الكبرى تكيل بمكيالين احدهما لصالح عصابات ارهابية صهيونية والاخرى ضد شعب اعزل.

وشدد الفارس على ضرورة ان تتخذ الدول العربية والاسلامية مواقف حازمة ضد هذا الارهاب الصهيوني وعصاباته الاجرامية مشيدا في هذا الاطار بمواقف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذا الارهاب الاسرائيلي منذ عام 1948 حتى اليوم وتقديم العشرات من الشهداء دفاعا عن فلسطين الحبيبة والاقصى الشريف.

وختم الفارس تصريحاته بضرورة الاسراع بتقديم كافة انواع الدعم لاخواننا الفلسطينين من كافة الدول العربية والإسلامية لمواجهة هذا الاجرام الصهيوني الذي لا يحترم اي دين او مقدسات ولا يعرف غير لغة القوة الغاشمة.