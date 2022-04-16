أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة نيس الفرنسية اعتبارا من 15 يونيو المقبل بواقع رحلتين في الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي في بيان صحافي اليوم السبت، إن رحلات (الكويتية) إلى نيس ستكون خلال أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع لافتا إلى أن هذه الوجهة تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط وتعتبر مركزا سياحيا رئيسيا.

وأضاف رزوقي أن وجهة نيس جاءت بعد دراسة شاملة وما تتمتع به من مزايا لقاصدي السياحة مبينا أن مدينة نيس تعد اضافة لجدول وجهات (الكويتية) وخططها القادمة في التنوع بالوجهات.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في 7 فبراير الماضي إطلاق 17 وجهة جديدة إضافة إلى 40 وجهة حالية ليصل إجمالي وجهاتها إلى 57 وجهة اعتبارا من مايو المقبل.