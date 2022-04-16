أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بتعيين 15 مراقبا بيئيا في 6 جهات.



وجاء في القرار:



مادة أولى



تعين السادة الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي مراقبين بيئيين:



٭ صياح حبيب صياح هادي الهاجري - رئيس فريق التدقيق البيئي - وزارة الصحة

٭ ماجد فيصل بندر الدويش - عضو الفريق - وزارة الصحة

٭ نافل فلاح عيشان الرشيدي - عضو الفريق - وزارة الصحة

٭ خالد مجيد القطان - رئيس فريق التدقيق البيئي - الهيئة العامة للصناعة

٭ مبارك سالم العثمان - عضو الفريق - الهيئة العامة للصناعة

٭ مزيد سعد العتيبي - عضو الفريق - الهيئة العامة للصناعة

٭ أيمن علي محمد بوجبارة - رئيس فريق التدقيق البيئي - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

٭ شيماء عباس حسن الصفار - عضو الفريق - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

٭ نعيمة مصطفى محمد الكندري- رئيس فريق التدقيق البيئي - وزارة الأشغال

٭ سندس فاضل الفاضل - عضو الفريق - وزارة الأشغال

٭ أماني ياسين فيصل الخالدي - عضو الفريق - وزارة الاشغال

٭ آلاء علي عبدالنور جمال - رئيس فريق التدقيق البيئي - بلدية الكويت

٭ رهام عبدالله محمد سبتي - عضو الفريق - بلدية الكويت

٭ شروق سلطان أسد محمد أسد - رئيس فريق التدقيق البيئي - وزارة الكهرباء والماء

٭ بدرية وليد مجبل العازمي - عضو الفريق - وزارة الكهرباء والماء

مادة ثانية



يتمتع المراقب البيئي بالاستقلالية في أداء مهامه واختصاصاته عن الجهة الموجود بها.

مادة ثالثة



يخضع المراقب البيئي للإشراف والمتابعة من مدير عام الهيئة العامة للبيئة أو من يفوضه في ذلك.

مادة رابعة



يرفع المراقب البيئي تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر عن مهام عمله لمدير عام الهيئة العامة للبيئة.

مادة خامسة



تكون مهام واختصاصات المراقب البيئي هي ما وردت تفصيلا في المادة 12 من القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة رقم 7 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للادارة البيئية (الفرع الخامس - البند ثانيا).

مادة سادسة



مدة تعيين المراقبين البيئيين سنتان وبمكافأة شهرية قدرها 250 د.ك.