عبدالعزيز الفضلي

أعلن موجه عام التربية الاسلامية بوزارة التربية د محمد الراشد في تصريح خاص لـ"الأنباء"، عن تقليص مناهج مادة التربية الاسلامية بنسبة 25% ،مشيراً الى ان ذلك بسبب نظام المجموعتين أ و ب لاسيما وان دوام المتعلم ليس طوال الفصل الدراسي بل تقريباً نصف ايام الفصل العملية .

واضاف انه في هذه الحالة لابد من عملية التقليص والتخفيف، منوهاً الى انه تم ابلاغ أهل الميدان بذلك .

واوضح د الراشد ان توجيه التربية الاسلامية انتهى من اعداد اختبارات نهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي الحالي بشكل كامل وتم تسليمها الى الكنترول " الغرفة السرية " ، لافتاً الى ان الاختبارات تتضمن ايضاً امتحانات الدور الثاني اضافة الى الدور الاستثنائي المقرر عقده في شهر اكتوبر المقبل .