قال التلفزيون الحكومي الصيني إن ثلاثة رواد فضاء صينيين عادوا إلى الأرض اليوم السبت بعد أن قضوا 183 يوما في الفضاء مستكملين أطول مهمة فضائية صينية مأهولة حتى الآن.

وهبط رواد الفضاء بعد تسع ساعات من مغادرتهم وحدة رئيسية لأول محطة فضاء صينية.

وبعد إطلاقهم في أكتوبر على متن المركبة شنتشو-13 قضى رائدا الفضاء تشاي تشي قانغ وويي جوانجفو ورائدة الفضاء وانغ يابينغ 183 يوما في الفضاء ليكملوا بذلك خامس مهمة من بين 11 مهمة لازمة لإنهاء بناء محطة الفضاء الصينية تيانخه بحلول نهاية العام.

وشنتشو -13 هي ثاني بعثة من أربع بعثات مأهولة مزمعة لاستكمال بناء محطة الفضاء والتي بدأت في أبريل الماضي. وعادت شنتشو 12 إلى الأرض في سبتمبر أيلول.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن شاو ليمين نائب مدير التكنولوجيا في شبكة سفن الفضاء المأهولة قوله إن بعثتي الصين المقبلتين ستكونان مركبة الفضاء تيانتشو-4 والمركبة شنتشو-14.

وتسعى الصين لأن تصبح قوة فضائية بحلول عام 2030 ونجحت في إطلاق مجسات لاستكشاف المريخ وأصبحت أول دولة تهبط بمركبة فضائية على الجانب البعيد من القمر