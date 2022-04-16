تكون طابور من السيارات المنتظرة بطول 15 كيلومترا عند البوابة الشمالية لنفق طريق جوتهارد بينما يتوجه من يقضون العطلة إلى كانتون تيسين جنوبي سويسرا وسط الجو الصحو في عطلة عيد القيامة.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 26 درجة مئوية.

وذكر نادي "تي سي إس" للسيارات بأن وقت الانتظار يطول لنحو ثلاث ساعات قبل دخول النفق الذي يمتد بطول 17 كيلومترا ويربط بين كانتوني أوري وتيسين.

وتم تحديد نظام لوضع حد أقصى لعدد السيارات التي تمر عبر النفق منذ وقوع حادث خطير وحريق قبل 20 عاما. وتجري أعمال لبناء نفق موازي من المقرر أن يتم افتتاحه في .2029