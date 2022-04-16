قدم عازف البيانو الصيني لانغ لانغ عرضا منفردا للبيانو في يونغفراويوخ، والتي تعتبر أعلى محطة للسكك الحديدية في أوروبا، في مسعى فني لتعزيز التبادلات الثقافية بين الصين وأوروبا عن طريق الموسيقى.

ومحاطا بالجبال والثلوج على يونغفراو في وسط سويسرا، قوبل أداء لانغ لانغ لمقطوعات "حلم الحب" و"زهرة الياسمين" و"تنويعات غولدبرغ" بتصفيق حار من الجمهور.

ولدى إشارته إلى أنها المرة الأولى التي يعزف فيها على البيانو على جبل مغطى بالثلوج، قال لانغ لانغ إن الحصول على فرصة للعزف في بيئة "تشبه القصص الخيالية" هو تجربة خاصة للغاية بالرغم من انخفاض درجة الحرارة على الجبل المغطى بالثلوج، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة لعازفي البيانو.

وأضاف أنه تم اختيار أغنية "زهرة الياسمين" خصيصا لهذا العرض، آملا في إثارة اهتمام الجمهور بمعرفة المزيد عن الثقافة الصينية من خلال جمال الموسيقى الشرقية.

وتعد يونغفراو إحدى المنتجعات ذات المناظر الخلابة والرياضات الثلجية، وهي إحدى القمم الرئيسية لجبال الألب البيرنية على ارتفاع 4158 مترا فوق مستوى سطح البحر. وفي عام 2001، أدرجت منظمة "اليونسكو" جبال الألب السويسرية يونغراو- ألتيتش كموقع للتراث العالمي.