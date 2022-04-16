كشفت منظمة الصحة العالمية عن ظهور عشرات الحالات غير المبررة من التهاب الكبد لدى الأطفال في بريطانيا ، وأن العديد من هؤلاء المرضى أصيبوا من قبل بفيروسات بينها فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة أنه تم استبعاد فيروسات التهاب الكبد المعروفة نوع (إيه وبي وسي ودي وإي) كأسباب للمرض في مجموعة الحالات ، وأن ستة من المرضى اضطروا فيما بعد إلى إجراء عمليات لزرع الكبد.

ودعت المنظمة جميع الدول إلى "تحديد الحالات المحتملة وفحصها والإبلاغ عنها بما يتناسب مع تعريف كل حالة".

وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن 3 حالات أخرى في إسبانيا من بينها حالة لطفل/ 13 عاما/، كما تم الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها في أيرلندا، ولكن لم يتم تأكيدها جميعها.

وأشارت المنظمة إلى أنه يجري حاليا فحص جميع الحالات لتحديد ما إذا كان الأطفال سافروا إلى بلدان معينة أو أنهم عانوا من التسمم.