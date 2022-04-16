يواصل أبطال مسلسل "المداح أسطورة الوادي"، المعروض في موسم رمضان الحالي، تشويق الجمهور بأحداث العمل من خلال الكشف عن مفاجآت في حلقاته المقبلة.

ونشر الفنان حمادة هلال اليوم السبت فيديو مع الجنية مليكة، وتجسدها الفنانة سهر الصايغ وهي تتوعده بالانتقام والقتل في حالة عدم الخضوع، وكتب عبر حسابه على (انستجرام) "مليكة تظهر لصابر في المستشفى وناوية على أذيته".

بينما أكدت الفنانة سهر الصياغ في منشور أخر عبر حسابها على (انستجرام) "أن مفاجآت تنتظر الجمهور في الحلقات المقبلة"، وكتبت "مليكة .. ملك سليمان .. المداح أسطورة الوادي".

ويستكمل حمادة هلال في الجزء الثاني من مسلسل (المداح) قصة "صابر" بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملا في اكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلى الوادي في مرسى علم في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء.

وتدور أحداث مسلسل "المداح 2- أسطورة الوادي" حول حلم غريب يراود صابر المداح، وعند قيامه بالبحث عن تفسير له، يتغير مسار حياته، ويجد نفسه على أعتاب معركة سيخوضها مع الجن.

ويشارك في بطولة المسلسل هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، عفاف رشاد، وهلا السعيد، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.