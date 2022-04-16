تستعد اللجنة البارالمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والأسكواش لاستضافة البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة - البحرين 2022، خلال الفترة من 16 إلى 21 مايو المقبل.

وقال الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت، إن اختيار مملكة البحرين لاستضافة مثل هذا الحدث الدولي هو دليل على السمعة الطيبة والكبيرة التي تتمتع بها المملكة في تنظيم واحتضان أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم خصوصا الرياضات البارالمبية.

وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية أن البطولة الدولية الأولى البارالمبية للريشة الطائرة (البحرين 2022) هي امتداد للجهود الدؤوبة التي تبذلها اللجنة البارالمبية البحرينية بالتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية في استضافة مختلف البطولات والدورات التي تسهم في الارتقاء برياضة ذوي العزيمة والتي كان آخرها البحرين 2021 دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب، ودورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة - البحرين 2022.