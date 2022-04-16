تقاضى المدير التنفيذي لمجموعة "يونيفرسال ميوزيك" لوسيان غرينج نحو 296 مليون دولار عام 2021، على ما يظهر تقرير المجموعة السنوي، ما يمثل رقماً قياسياً لهولندا، وفق ما ذكرت الجمعة صحيفة "دي فولكس كرانت" المحلية اليومية، ومن أبرز العوامل التي أتاحت له كسب هذا المبلغ الكبير طرح المجموعة أسهمها في البورصة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الراتب الذي يزيد عن ربع مليار يورو هو الأعلى على الإطلاق لرئيس شركة مدرجة أسهمها في البورصة ويقع مقرّها في هولندا".

وتلقى غرينج الذي أصبح مديراً تنفيذياً للمجموعة عام 2011 ويديرها منذ تلك السنة من لوس أنجليس علاوة على راتبه بنحو 211 مليون دولار بعد النجاح الذي حققه طرح أسهم "يونيفرسال ميوزيك" في البورصة عام 2021، بحسب ما ذكرت المجموعة في تقريرها السنوي.

وحصل غرينج على ثلاث مكافآت أخرى مرتبطة بطرح المجموعة أسهمها في بورصة أمستردام، بلغت على التوالي 18,92 مليون دولار و22,60 مليون دولار 26,71 مليون دولار، أُضيفت إلى راتبه الأساسي المحدد بنحو 14,27 مليون دولار وإلى ثلاثة ملايين أخرى يتلقاها كـ"منافع أخرى".

وأشارت وسائل إعلام هولندية عدة إلى أنّ الراتب القياسي السابق كان من نصيب رئيس شركة "بروبوس" اللتكنولوجيا بوب فان ديك، إذ حصل على 41,73 مليون دولار عام 2019.

وتتصدر "يونيفرسال ميوزيك" سوق الموسيقى العالمية إذ تنتج أكثر من 30% من الأعمال، وتتولى إدارة علامات تجارية مرموقة من بينها" إي إم آي" و"كابيتول" و"ديف جام" و"بوليدور" و"بلو نوت" و"ديكا".