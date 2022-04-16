على الرغم من إلغاء إلزام ارتداء الكمامات، يواصل غالبية السكان في ألمانيا استخدامها في الأماكن العامة المغلقة.

فقد أظهر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 58% من الألمان يرتدون الكمامات في المتاجر للوقاية من كورونا، بينما ذكر 19% آخرون أنهم تخلوا عن ارتدائها، وأشار 23% آخرون إلى أنهم يرتدونها من حين لآخر.

كما ذكر أكثر من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع (70%) أنهم لا يتأثرون بسلوك أشخاص آخرين عند قرارهم بارتداء الكمامات، بينما ذكر 8% أن قرارهم متوقف على سلوك الآخرين المتواجدين معهم في المكان، وأشار 21% آخرون إلى أن قرارهم يتأثر في بعض الأحيان بسلوك الآخرين.

وفي 3 نيسان/أبريل الجاري تم إلغاء العديد من الإلزامات المتعلقة بالوقاية من جائحة كورونا بموجب قانون الحماية من العدوى المعدل. ولا يُسمح بفرض ارتداء الكمامات على مستوى ألمانيا تقريبا الآن إلا في المستشفيات ودور رعاية المسنين والعيادات والحافلات والطائرات والقطارات، ولا تُجرى اختبارات الكشف عن الفيروس الإلزامية إلا في المدارس، على سبيل المثال.