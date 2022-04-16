أعرب زعيم حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، عن اعتقاده أن سمعة ألمانيا الدولية في خطر بسبب الجدل الدائر حول توريد أسلحة لأوكرانيا.

وقال السياسي الألماني في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية : "الحكومة الألمانية تفقد سمعتها في أوروبا، وعلى الصعيد الدولي، مما يلحق أضرارا طويلة الأمد ببلدنا"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من المستشار أولاف شولتس أن يتخذ قرارات.

وقال فيبر: "لا يتعين على الحكومة الألمانية إقناع أي شخص في الاتحاد الأوروبي، يجب عليها أن تقود في النهاية"، مضيفا في المقابل أن الائتلاف الحاكم في برلين هو "العائق".

وطالب فيبر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها، ووقف استيراد الفحم والنفط من روسيا على الفور، على الأقل، وقال، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذه الحرب حربنا أيضا. يجب ألا يفوز بوتين بها. إذا نجح بوتين عسكريا، لن يتوقف. إنه يشن حربا على الحرية والديمقراطية وضد المجتمع الدولي الغربي".