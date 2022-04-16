قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا طلبت من عمال مصنعها في مدينة شنغهاي الصينية الاستعداد للعودة الجزئية إلى العمل في بداية الأسبوع المقبل وذلك بعد أسابيع من تعليق الإنتاج في المصنع نتيجة إجراءات الإغلاق المفروضة في المدينة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التى لم تسمها القول إن تسلا أبلغت بعض عمالها بالاستعداد لدخول ما يسمى نظام "الحلقة المغلقة" للإنتاج اعتبارا من 17 نيسان/أبريل الحالي، حيث سيعيش العمال ويعملون في موقع الإنتاج مع الخضوع للتحليل الدوري للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب أحد المصادر فإنه حتى يتم تجاوز القيود التي تفرضها الأحياء أو المجمعات السكنية في مدينة شنغهاي على سكانها حاليا، ستصدر الشركة شهادة خاصة لهؤلاء العمال مع ترتيب رحلات حافلات خاصة لنقلهم من وإلى المصنع.

كان انتاج شركة تسلا في الصين قد تراجع، للمرة الأولى على الاطلاق، بعد وقف العمل في مصنع شنغهاي لمدة ثلاثة أسابيع بسبب عملية الإغلاق التي تشهدها المدينة للسيطرة على جائحة كورونا.

وينتج المصنع نحو 2100 سيارة يوميا، وبالتالي فإن حجم الخسارة في الانتاج يصل إلى زهاء 39 ألفا و900 سيارة منذ وقف العمل بالمصنع في 28 آذار/مارس الماضي.