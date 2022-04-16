قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه سيسعى إلى إنشاء جهاز مراقبة لمكافحة الفساد إذا أعيد انتخابه الشهر المقبل، منتقدا خطة حزب العمال المعارض في هذا الصدد.

وقبل الانتخابات العامة التي تجري في 21 مايو أيار، تعرض موريسون لضغوط من حزب العمال لإنشاء لجنة نزاهة اتحادية والتي وعد بها لأول مرة في عام 2018.

وقال زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيز إن موريسون فشل في تشكيل لجنة بسبب مشاكل النزاهة في ائتلافه المحافظ.

وواجه موريسون اتهامات في الأسبوع الأول من الحملة بالتخلي عن وعده بإنشاء وكالة لمكافحة الفساد والتقاعس عن الالتزام بتأسيس وكالة إذا فاز بفترة أخرى في البرلمان.

ويقول حزب العمال إن وجود هيئة رقابية لمكافحة الفساد ضرورية على الصعيد الوطني لاستعادة الثقة في النظام السياسي الأسترالي من خلال التحقيق في إساءة استخدام الأموال الاتحادية في برامج المنح.

وقال إن الحكومة لديها "سياسة جادة للغاية" تقع في أكثر من 300 صفحة بينما وصف اقتراح حزب العمال بأنه "وثيقة تافهة من صفحتين".