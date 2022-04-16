انطلق مهرجان كواتشيلا الموسيقي الشهير الجمعة في كاليفورنيا بعدما توقف منذ عام 2019 بسبب جائحة كوفيد-19، في غياب أي قيود صحية، وبدل وضع الكمامات، زيّن الحاضرون رؤوسهم بأكاليل من الزهر.

وتفاعل الجمهور بحماسة مع المغنية البرازيلية أنيتا التي افتتحت الاحتفال، وتبعها ظهور لكلّ من سنوب دوغ الذي أدّى إلى جانبها أغنية "Mas Que Nada"، ومغنية الراب ساويتي والبريطاني هاري ستايلز.

وقالت أليكسا ديفيس (24 عاماً) من ولاية كونيتيكت (شمال شرق) إن الاحتفال "مذهل"، فيما كانت تتراقص على أنغام أغنية لأنيتا وفي الخلفية شاشة تعرض عليها مشاهد لأحد أحياء ريو دي جانيرو الفقيرة. واضافت في تصريح لوكالة فرانس برس أنّ أنيتا "رائعةً وجميلة جداً".

وكانت أنيتا احتلّت المركز الأول ضمن ترتيب الأغنيات الأكثر استقطاباً للمستمعين على منصة سبوتيفاي بأغنيتها "إنفولفر"، لتصبح بالتالي أول برازيلية تصل إلى مرتبة أولى في المنصة.

وتقول كايتي (22 عاماً) الآتية من نيويورك والتي تحضر للمرة الثانية مهرجان كواتشيلا "تلقيت اللقاح ونحن في الهواء الطلق، فلست قلقة إطلاقاً"، مضيفةً أثناء احتفال موسيقي كانت تحييه فرقة الروك المنغولية "ذي هو" "أنا سعيدة جداً لوجودي هنا، إنّ المهرجان مذهل".

ورغم الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا الذي تشهده الولايات المتحدة، من المتوقع أن يحضر إلى إنديو في كاليفورنيا مئات آلاف الأشخاص للمشاركة في حدث ضخم يمتد أسبوعين وتقام أنشطته في الأيام الثلاثة الأخيرة لكل منهما.