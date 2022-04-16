أظهرت بيانات اقتصادية نمو ناتج المصانع في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي بأكثر من التوقعات، ليستمر نمو هذا الناتج للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى التقدم المطرد الذي تحققه الشركات الصناعية في ظل التحسن التدريجي لسلاسل الإمداد.

وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أن ناتج المصانع زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% بعد زيادته بنسبة 2ر1% خلال شباط/فبراير الماضي. في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي الذي يشمل أيضا قطاعي المرافق والمناجم إلى جانب التصنيع بنسبة 9ر0% خلال الشهر الماضي.

وارتفع معدل استغلال الطاقة التشغيلية للمصانع خلال الشهر الماضي إلى 7ر78% وهو أعلى مستوى له منذ 2007، مقابل 1ر78% خلال الشهر السابق. وزاد معدل الاستغلال منذ نيسان/أبريل 2020 بمقدار 18 نقطة مئوية تقريبا، وهو ما يشير إلى نجاح الشركات في شغل الوظائف الخالية لديها، بما يتيح للشركات تحقيق تقدم في تلبية الطلبيات المتراكمة لديها.