وجهت الجهات البريطانية المعنية اتهامات لعشرات من نشطاء المناخ بعد إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات في مستودعات نفط .

ويقول النشطاء إنهم وصلوا عند رصيف كينجسبري بالقرب من تامورث في وسط إنجلترا، وكذلك رصيف نافيجاتور أويل ورصيف جرايز أويل وكلاهما في مقاطعة إسكس بجنوب شرق البلاد.

وأظهرت الصور التي أصدرتها جماعة "جاست ستوب أويل" المعنية بالمناخ التابعة لجماعة إكستنكشن ريبليون(تمرد ضد الانقراض)، الأشخاص وهم متشحون بسترات برتقالية ويعتلون صهاريج نفط ويسدون الطرقات، بينما يرفعون لافتات.

وتقول شرطة إسكس إن الاتهامات طالت 12 شخصا آخرين تتراوح أعمارهم من 19 إلى 64 عقب التظاهرات، ليرتفع الإجمالي إلى 23 شخصا، مشيرة إلى أن الاتهامات تتعلق بسد طريق سريع بشكل متعمد أو التعدي المشدد على ممتلكات الغير.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 28 شخصا ليصل الإجمالي إلى 454 منذ الأول من نيسان/أبريل.

وقالت شرطة وريكشاير إنها ألقت القبض على 12 شخصا.

يأتي هذا بعدما حصلت شركة فاليرو إنرجي على أمر قضائي ضد عدد من الجماعات البيئية و"أشخاص مجهولين" في وقت سابق من الأسبوع الجاري عقب تظاهرات أخيرة عند رصيف كينجسبري.

ويمنع الحكم القضائي أي شخص من إتلاف أي جزء من الأرض في مواقع الشركة، كما يمنع النشطاء من "جاست ستوب أويل" و"إكستنكشن ريبليون" الدخول إلى محطات النفط ويطالبون الحكومة البريطانية بوقف مشاريع النفط والغاز الجديدة.