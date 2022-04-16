كشف المعهد الاقتصادي البولندي (PIE)، إن معدل التضخم في بولندا، سجل أعلى مستوى له منذ 21 عامًا، هو نتيجة التدخل الروسي في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية، عن بيان أصدره المعهد وهو هيئة استشارية للحكومة، ردا على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد إنه نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 24.3٪ والوقود بنسبة 33.5٪.

وأضاف المعهد في بيانه "ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بشكل كبير وتسارعت وتيرة نمو الأسعار من 7.6 إلى 9.2 في المئة".

ووفقًا للمعهد، فإن هذا هو تأثير الحظر الروسي على تجارة الأسمدة وانقطاع صادرات الحبوب من أوكرانيا بسبب الحصار البحري الروسي.

وتابع أيضًا أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس كان الأعلى منذ عام 2000 وأنه يتوقع زيادة أخرى في الأسعار في الأشهر المقبلة، متوقعا أن معدل التضخم سوف يبلغ ذروته في الصيف.