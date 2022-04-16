يمثل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة والتضخم مصدر قلق كبير للجميع بدءاً من الحكومات والشركات وحتى المستهلكين والمستثمرين، وفي ظل تأثر العالم بتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا، يشعر المواطنون في جميع أنحاء العالم بالخوف من أن يصل معدل ارتفاع الأسعار والتضخم إلى حد لا يمكن السيطرة عليه.

وحتى يمكن التغلب على نتائج زيادة مستويات التضخم، يحتاج الأشخاص إلى وضع الاستراتيجيات الصحيحة، من أجل استثمار أموالهم بالطريقة الأمثل.

4 طرق لبناء محفظة استثمارية مقاومة للتضخم

1- صناديق الاستثمار المتداولة للذهب والفضة

- لطالما تم اعتبار الذهب على مدى التاريخ وسيلة للتحوط ضد التضخم، ويتعامل الكثير من المستثمرين معه باعتباره عملة بديلة، خاصة عندما تفقد عملات دولهم قيمتها.

- الفضة أيضاً معدن ثمين، وبغض النظر عن استخدامها في صناعة الحُليّ، فإنها عنصر مهم في صناعة الإلكترونيات والأجهزة التكنولوجية الحديثة، ومن ثم تحمل قيمة كبيرة في مجال الصناعة.

- ويمكن للأفراد التحوط ضد التضخم من خلال الاستثمار في هذين المعدنين، وذلك من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب والفضة، بدلاً من شراء الذهب والفضة نفسهما.

2- صناديق الاستثمار العقاري

- عندما يرتفع معدل التضخم ترتفع قيمة العقارات والإيجارات، ومن ثم يعد الاستثمار في العقارات من أفضل الطرق للتحوط ضد التضخم، ومن أسهل الطرق للقيام بذلك هي الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

- صندوق الاستثمار العقاري هو في الأساس شركة تمتلك أو تدير أنواعاً مختلفة من العقارات المدرة للدخل، مثل المباني السكنية، ومراكز التسوق، والمستشفيات.

- يحتاج المستثمرون إلى تحليل نموذج عمل صندوق الاستثمار العقاري قبل الاستثمار به، لأن مثل هذه الصناديق حساسة تجاه تحركات أسعار الفائدة.

3- الاستثمار في الأسهم

- يوفر الاستثمار في الأسهم إمكانية زيادة الأرباح على المدى الطويل، وبشكل عام فإن الشركات التي تحقق أقصى استفادة من التضخم هي تلك التي لا تمتلك أصولاً ثابتة، وبالتالي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وفي المقابل تتأثر الشركات التي تعتمد على الموارد الطبيعية بالتضخم بشكل كبير.

4- الأصول البديلة

- يندرج تحت هذه الفئات الأصول الملموسة أو المادية مثل التحف، والتي تزداد قيمتها بمرور الوقت، مما يحقق عوائد تتجاوز معدل التضخم.

- من الممكن أن يفكر المستثمر أيضاً في الاستثمار في صناديق التحوط أو الشركات الناشئة.

- من المهم أن يعرف المستثمرون أن فئات الأصول البديلة لا تناسب الجميع، ويجب على المستثمرين قبل الاستثمار بها التفكير في المخاطر وأهداف الاستثمار.