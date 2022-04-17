محمد راتب



أقامت عائلة بن عيسى غبقتها الرمضانية في ديوان النوخذة عبداللطيف بن عيسى في منطقة الفيحاء، وحضر جمع غفير من الشخصيات يتقدمهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وخالد الغانم ونواب وأعضاء في البلدي ومسؤولون ووجهاء المنطقة ومحبون، إلى جانب رواد الديوان العامر، حيث تم تبادل الأحاديث الودية في أجواء رمضانية بعد أداء صلاة التراويح في المسجد، وقد كان في استقبال الحضور كل من محمد إبراهيم العيسى وخالد عبد الرزاق العيسى. وبهذه المناسبة، قال محمد بن إبراهيم العيسى، إن اللقاء الأخوي في رمضان سمة من سمات أبناء الكويت الذين يحرصون على تعزيز العلاقات الأخوية وتقوية الروابط وتلبية الدعوة، شاكرا جميع من حضر للتهنئة بالشهر الفضيل. أما خالد عبد الرزاق العيسى، فذكر أن الغبقة الرمضانية من العادات والتقاليد الكويتية، سائلا الله أن يحفظ الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والقيادة الرشيدة، وأن يعيد عليهم رمضان عاما بعد عام في صحة وعافية.