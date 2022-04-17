التعميم تضمن إرشادات لموظفي الوزارة عند طلب صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة

عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة الأشغال العامة شهدت إقبالا كبيرا من قبل الموظفين على بيع الاجازات، وذلك بعد صدور تعميم لآلية طلب صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة، وذلك بناء على ما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 10/4/2022 وضمانا لانتظام العمل وفق آلية عمل واضحة تمنع فقدان المراسلات في هذا الموضوع.



وأضافت المصادر ان وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف م. وليد الغانم أصدر تعميما إداريا بشأن آلية طلب صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة.



وجاء في التعميم انه على كافة موظفي الوزارة عند طلب صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة اتباع التسلسل التالي:



1 ـ استلام وتعبئة الطلب المعد لهذا الغرض والمرفق صورة عنه بهذا التعميم من إدارة شؤون الموظفين وتحديد عدد الأيام المراد صرف البدل النقدي عنها.



2 ـ تقوم إدارة شؤون الموظفين بالتأكد من انطباق كافة الشروط والضوابط الواردة تفصيلا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.



3 ـ تقوم إدارة شؤون الموظفين بإرسال الطلبات بعد دراستها بالمستحقين لصرف البدل النقدي كل ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمها إلى إدارة الشؤون القانونية لبيان عما إذا كان قد تم توقيع عقوبة تأديبية على مقدم الطلب من عدمه.



4 ـ بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط لصرف البدل من قبل الإدارات المعنية تقوم إدارة شؤون الموظفين بإعداد مشروع قرار اداري بصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة ويعرض على وكيل الوزارة نهاية كل اسبوع لاعتماده وعلى إدارة الشؤون المالية عدم صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية إلا بموجب قرار اداري صادر بهذا الشأن.



5 ـ يتم إنشاء سجلين خاصين بهذا الموضوع واحد بإدارة شؤون الموظفين والآخر بإدارة الشؤون القانونية يدون فيهما كافة الطلبات المقدمة بهذا الشأن.



كما جاء في التعميم انه على كافة موظفي الوزارة اتباع الآلية المشار إليها حسب التسلسل الوارد في هذه البنود مع مراعاة عدم تداول الطلبات باليد وعدم تكرار صرف البدل النقدي للموظف إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور كل قرار بصرف هذا البدل.