أعلنت لجنة التعريف بالإسلام أن عدد حالات الإشهار التي شهدتها اللجنة منذ بداية شهر رمضان المبارك بلغت 206 مهتدين ومهتديات من شتى ضيوف الكويت من الجاليات الوافدة، وذلك حتى يوم 12 من شهر رمضان المبارك.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والموارد باللجنة عمار الكندري: إن اللجنة تشهد خلال هذه الأيام المباركة جهودا دعوية مكثفة لتعريف الجاليات من غير الناطقين بالعربية بالإسلام، مؤكدا أهمية مشروع كفالة الدعاة، الذي يضمن توفير الدعاة وتيسير الدعوة للجاليات، مثنيا على الدعم الكبير الذي يشهده المشروع من أهل الخير، مشيرا إلى أن دعاة «التعريف» أقاموا 361 محاضرة دعوية منذ بداية الشهر الفضيل، ووزعوا 718 حقيبة دعوية بشتى اللغات.