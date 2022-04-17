







ضمن مبادراته المتواصلة للاستدامة المجتمعية، أطلق بنك الخليج أسبوع الفعاليات الرمضانية «Gulf BANK Fit» في مول 360، والتي تشمل العديد من الفعاليات الرياضية والصحية والمسابقات والجوائز، وذلك في إطار حرص البنك على التواصل الاجتماعي المباشر مع الجمهور في مختلف المناسبات «GB COMMUNITY».



وبهذه المناسبة، قالت مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج لجين القناعي: وفرنا العديد من الأنشطة الرياضية والصحية، في منطقة صالة الطعام داخل مول 360، بما يتناسب مع أفراد الأسرة (16 وما فوق)، على فترتين قبل وبعد الإفطار.



وأضافت: يسعدنا التعاون مع نادي «9Round» لخدمات الصحة واللياقة البدنية في تنظيم تلك الفعاليات، الذي وفر المدربين الكويتيين المحترفين، لمتابعة مراحل التحديات وتوجيه المشاركين لطريقة الممارسة الصحيحة للألعاب الرياضية.



وأشارت إلى أن الفعاليات المتواصلة من 13 إلى 19 الجاري، تضمنت ممارسة بعض الألعاب الرياضية موزعة على 5 محطات، كل محطة تحتوي على لعبة مختلفة، تتراوح درجة صعوبتها ما بين خفيفة إلى متوسطة، ولتحفيز الجمهور على ممارسة الرياضة يتم توزيع جوائز نقدية أو اشتراكات مجانية في نادي «9Round».



ولفتت إلى أن الأنشطة الرياضية شهدت العديد من المسابقات والأنشطة التفاعلية مع الجمهور، التي صاحبها توزيع جوائز متنوعة، مبينة أن الفعاليات تستهدف تشجيع الناس على تبني أسلوب حياة صحي خلال شهر رمضان المبارك، بما يتوافق مع روحانيات الشهر الفضيل، وينعكس إيجابا على نمط الحياة في المجتمع طوال العام.



وقالت: تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الاستدامة المجتمعية التي ينظمها ويشارك فيها بنك الخليج، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، كدعم جمعية الهلال الأحمر لتقديم الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة والمتعففة في الكويت، وتوزيع وجبات الطعام على المحتاجين بالشراكة مع البنك الكويتي للطعام، والمشاركة مع جمعية التكافل في حملة لتفريج كرب الغارمين.