واصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) جهوده في توزيع وجبات إفطار الصائم في مواقع مختلفة في الكويت، وذلك ضمن إطار برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» الحافل بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية.



وتؤكد هذه المبادرة التي دأب «بيتك» على تنفيذها سنويا، الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والحرص على تعزيز الروح التطوعية، والمساهمة في غرس وتعميق مفهوم العطاء، ويحرص فريق «بيتك» التطوعي على التواجد في مواقع مختلفة لتغطية أكبر عدد ممكن من الصائمين.



ويشمل برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير»، أنشطة ومساهمات اجتماعية متعددة، ومبادرات توعوية وتواصل مع الجمهور، ومسابقات قرآنية، وفعاليات رياضية وشبابية بالتعاون مع V-Thru، بما يؤكد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية بمختلف جوانبها ومواصلة جهود دعم المبادرات التي تخدم المجتمع.



ووقع «بيتك» ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير»، اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم الأسر المتعففة داخل الكويت خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل الاتفاقية مشروع إفطار صائم و«ماجلة رمضان» بهدف دعم الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود بسلة مواد غذائية واستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك. وتعتبر الاتفاقية امتدادا للشراكة مع جمعية الهلال الأحمر التي أثمرت تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات المجتمعية والإنسانية داخل الكويت وخارجها.



وتتماشى جهود «بيتك» المجتمعية مع إستراتيجيته في تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس حرصه على الاضطلاع بدوره الاجتماعي كمؤسسة مالية رائدة على مستوى القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل الاجتماعي والتطوعي وتكثيف الجهود في شهر رمضان، بما يصب في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه.