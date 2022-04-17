نظمت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت بطولة البادل الرمضانية الأولى لموظفيها، والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الموظفين في أجواء حماسية على أرض ملاعب DOMS بمنطقة العديلية، بعد أن استمرت المنافسات على مدار يومين بين 24 فريقا، وذلك بحضور ومشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» بدر الخرافي.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية يعتبر جزءا أساسيا من سياستها الداخلية تجاه صحة موظفيها، حيث تحرص على تنظيم البطولات الرياضية المختلفة بشكل سنوي وبالأخص خلال الشهر الكريم بهدف تفعيل جانب المنافسة الرياضية بينهم بما ينمي روح التعاون وروح الفريق الواحد ويعزز الروابط بينهم خارج إطار العمل.



ولاقت البطولة التي نظمتها «زين» للمرة الأولى إقبالا إيجابيا كبيرا من قبل موظفيها، حيث استمرت منافسات البطولة على مدار نهاية الأسبوع بمشاركة 24 فريقا يتكون من لاعبين على أرض ملاعب DOMS بمنطقة العديلية، وانتهت بفوز فريق ZAIN بلقب البطولة وفريق KOBE بالمركز الثاني، وتم تكريم اللاعبين خلال فعاليات حفل الختام.



وتحرص «زين» دوما على إثراء التواصل مع موظفيها خارج إطار العمل لإتاحة الفرصة لهم للترابط في أجواء عائلية واحدة، ولن تتوانى الشركة عن تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تفعيل الجانبين الترويحي والرياضي لدى موظفيها وإبراز طاقاتهم ومواهبهم وتسليط الضوء عليها، حيث لن تدخر الشركة جهدا في تشجيع موظفيها على الارتقاء بأسلوب حياتهم والمشاركة في النشاطات الرياضية والصحية المختلفة.



وتعتبر «البادل» رياضة من رياضات المضرب التي لاقت رواجا كبيرة في الآونة الأخيرة في الكويت والعالم، وهي تتميز بكونها مزيجا من التنس الأرضي والإسكواش، وعادة ما تلعب بشكل زوجي في ملعب مغلق يحتوي على جدران ويمكن لعب الكرات عليها.



وتحرص «زين» على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تقوم من خلالها بتجديد علاقتها مع موظفيها، حيث تعتبرهم العنصر الأهم في نجاحها العام، مبينة أن الجهود التي يقومون بها هي العامل الرئيسي في كونها شركة الاتصالات الرائدة على مستوى الكويت.