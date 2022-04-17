الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أبرز الدولي المغربي مروان الشماخ أن الأعمال الإنسانية جزء من حياة اللاعب الناجح، الذي لا يمكن أن ينفصل عن مجتمعه الأصلي الذي جاء منه، وقدم له الرعاية والاهتمام كاملين.



وأشاد عدد من المراقبين بالمبادرة الإنسانية التي قام بها الشماخ، حين أشرف قبل فترة قصيرة على تخصيص عائدات مباراة كروية ودية لفائدة الأطفال المهمشين والفقراء بالمغرب.



ويعد الشماخ من اللاعبين الشباب الذين يمتلكون قبولا واسعا وشعبية واسعة بين الجماهير الرياضية بالمغرب، ويحرص على بذل أقصى جهده لإدخال السرور إلى قلوب محبيه ومحبي المنتخب المغربي لكرة القدم.



واستدل الشماخ بمبادرات الجزائري الأصل ـ الفرنسي زندين زيدان، والبرتغالي لويس فيغو، وحتى بلاعبي كرة المضرب مثل رافاييل نادال، وروجر فيدرير، الذين يحرصون كثيرا على تنظيم مباريات خيرية باستغلال شهرة أسمائهم، فتعود المداخيل إلى مشروع خيري أو إلى مساعدة دولة أصابها الزلزال، وغير ذلك.



ولفت الشماخ إلى أنه من مؤسسي ورعاة جمعية ألف ابتسامة وابتسامة التي يرعاها، وهي جمعية تهدف إلى مساعدة الأطفال المهمشين خاصة في ضواحي المدن والقرى، حيث يعيشون ظروفا مزرية تستوجب تقديم المساعدة لهم.



ونظم الشماخ مباراة في فرنسا ضمت عناصر من فريق بوردو وبعض اللاعبين من أرسنال، خصصت مواردها لفائدة جمعية ألف ابتسامة وابتسامة. وسبق أن شارك الشماخ أيضا في مايو 2008 في دوري كبير لكرة القدم في مدينة تالانس مع لاعبين فرنسيين، وكانت هناك جوائز مالية خصصت لجمعيات خيرية تهتم بدراسة وتعليم الأطفال الفقراء، كما سبق لعدد من اللاعبين المغاربة أن أقاموا مباريات خيرية وإنسانية لفائدة جمعيات خيرية تهتم بشؤون الأطفال، مثل اللاعب صلاح الدين بصير ومصطفى حجي وغيرهما.



ويقول الشماخ إن المساهمة في أعمال خيرية وإنسانية لفائدة الأطفال الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة، واحد من الأمور التي يجب فعلها، ويخصص لها الوقت والجهد متى كان ذلك ممكنا، وتابع «أكون سعيدا حين أقوم بمثل هذه المبادرات الإنسانية، التي أساهم فيها مع لاعبين من فرنسا خاصة».



وحول ما إذا كانت الشهرة التي يحظى بها تشكل عاملا سلبيا أو إيجابيا في القيام بمثل هذه اللفتات الإنسانية، أفاد الشماخ بأن الشهرة عامل إيجابي، حيث يمكن استغلالها في الاتجاه الصحيح لفائدة المجتمع الذي يستفيد من شهرة هذا اللاعب.